شاب يطلق النار على ابنة عمه بمنشأة القناطر بسبب سوء سلوكها

محمد اسماعيل - القاهرة - شرع شاب في قتل ابنة عمه في منشأة القناطر بسبب سوء سلوكها.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إشارة من أحد المستشفيات باستقباله فتاة مصابة بطلق خرطوش في الذراع الأيسر.

وجه العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، بفحص الواقعة وسماع أقوال المصابة وأسرتها، للوقوف على ملابساتها.

تحريات المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، توصلت إلى أن شابا يبلغ من العمر ٢٣ سنة أطلق النار من فرد خرطوش على ابنة عمه "٢٠ سنة"، بسبب سوء سلوكها.

عقب تقنين الإجراءات تمكن النقباء مهند زاهر وإبراهيم عبد الظاهر و إبراهيم عبد اللطيف معاونو مباحث منشأة القناطر، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.