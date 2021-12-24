ضبط موظف استولى على أموال مواطنين مقابل توصيل المياه للمنازل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط موظف لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين مقابل توصيل المياه للمنازل.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مدير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بإحدى المحافظات باستغلال موقعه الوظيفي وقيامه بتحصيل المبالغ المالية من المواطنين مقابل توصيل مرفق المياه لـ 138 منزل وذلك دون الرجوع للشركة أو الحصول على الموافقة بتوصيل المياه وعدم توريدها لخزينة الشركة والاستيلاء على تلك المبالغ لنفسه بدون وجه حق.. الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام بما هو قيمة المبالغ المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام والإضرار به.