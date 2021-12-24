طلق ناري.. شاب يقتل زميله في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أطلق شاب الرصاص على زميله من فرد خرطوش في شبرا الخيمة، فأرداه قتيلًا في الحال، بسبب خلافات مالية بينهما، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وألقي القبض على المتهم وبحيازته فرد خرطوش، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأن السلاح المضبوط هو المستخدم في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد تلقية إشارة من المستشفى، بوصول أحد الأشخاص له معلومات جنائية مصاب برش خرطوش بالوجه ووفاته.

بسؤال والده اتهم أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بإطلاق عيار ناري من فرد محلي كان بحيازته تجاه نجله، فأحدث إصابته المشار إليها لخلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبطه وبحوزته فرد محلي طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأن السلاح المضبوط هو المستخدم في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.