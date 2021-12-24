صفقة الموت.. لغز مقتل تاجر خردة على الطريق العام في شبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لغز مقتل تاجر خردة على يد جاره في القليوبية.

كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من "إحدى السيدات"بغياب والدها (تاجر خردة - مقيم بدائرة القسم) عقب خروجه وبحوزته مبلغ مالي لمقابلة شخص مجهول بوساطة من أحد جيرانهم (مقاول "له معلومات جنائية" ، مقيم بدائرة القسم) لشراء كمية من الخردة بمحافظة المنوفية وعدم عودته وتبين أن هاتفه مُغلق بصفة مستمرة.

توصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (المقاول المشار إليه).

عقب تقنين الإجراءت أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بقتل المجني عليه بقصد السرقة عن طريق إيهامه للمجنب عليه بتعرفه على أحد الأشخاص "تاجر خردة" وأن الأخير لديه كمية من الخردة يقوم بعرضها للبيع وأمده برقم "هاتف آخر للمتهم" وتجاوب مع المجنب عليه على أنه التاجر الوهمب واتفقا على معاينة البضاعة بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، وعقب ذلك قام المتهم بالتعدي عليه مسببا وفاته، واستولى على المبلغ المالي الذي كان بحوزته وألقى جثته بإحدى المناطق بدائرة المركز، تم العثور على جثة المجني عليه.

كما أرشد عن جزء من متحصلات الواقعة وقرر بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.