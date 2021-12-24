الأول أفريقيا..كيف تطورت سرعات الإنترنت الأرضي في مصر خلال عامين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء حجاج:

مع بداية جائحة كورونا زاد الاعتماد بشكل متسارع على الخدمات الرقمية بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي الأمر الذي تسبب في تحول جزء كبير من روتين المستخدمين اليومي إلى الأدوات الرقمية بدلا من أدائها بالشكل التقليدي.

وأصبح التعليم "أونلاين" وكثيرا من الأعمال كان يتم أدائها عبر الإنترنت، حتى الأن وبعد مرور نحو عامين على بداية الجائحة مازال المواطنين في مصر يعتمدون على الإنترنت لأداء الكثير من المهام وكذلك للحصول على الكثير من الخدمات.

ولولا ما تم تطويره من بنية تحتية تكنولوجيا قبل بداية الكورونا، ما تمكنا من تجاوز هذه الأزمة بالاعتماد على الإنترنت.

لكم تكن سرعات الإنترنت القديمة تتجاوز 6.5 ميجابت/الثانية كافية لتفي بالغرض خلال الفترة الماضية ولم تكن تستطيع البنية التحتية قادرة على تحمل الزيادة الكبيرة في الاستخدام التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

وارتفع متوسط سرعات الإنترنت الأرضي في مصر من 6.5 ميجابت/الثانية في يناير 2019 لتصل الى 45 ميجابت/ الثانية حاليا، أي تضاعفت أكثر من 7 مرات خلال عامين فقط بحسب تصنيف Ookla Speedtest.

وقال وزير الاتصالات عبر صفحته الرسمية على فيسبوك في تدوينة سابقة، إن الوزارة استثمرت نحو 60 مليار جنيه لتحقيق هذا التطور، مشيرا إلى استمرار الوزارة في تطوير البنية التحتية لتوسيع قاعدة المستفيدين بخدمات الإنترنت ضمن المشروع القومي "حياة كريمة" والذي تستهدف من خلاله ربط مليون منزل بكابلات الألياف الضوئية كمرحلة أولى باستثمارات 5.8 مليار جنيه، مع العمل على رفع كفاءة وثبات الخدمة وحوكمتها بما يضمن تقديم خدمة تليق بالمستخدمين، وتأسيس البنية التحتية المعلوماتية الكفء اللازمة لبناء مصر الرقمية.

ربط 13 ألف مبنى حكومي بكابلات الألياف الضوئية

أطلقت الحكومة منذ عامين مشروع رفع كفاءة خدمات الإنترنت واستثمرت 30 مليار جنيه خلال هذه الفترة، على إحلال الكابلات النحاسية بكابلات ألياف ضوئية وتحديث السنترالات والأماكن المركزية.

كما تم ربط 13 ألف مبنى حكومي بشبكة كابلات الألياف الضوئية في إطار خطة لربط كل المباني الحكومية على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة والبالغ عددها 31500 مبنى حكومي خلال 24 شهرًا باستثمارات 6 مليارات جنيه.

المركز الـ 85 عالميا

وبحسب تصنيف موقع ookla speedtest فقد ارتفع ترتيب مصر مركزا خلال شهر ديسمبر ليصل الى المركز الـ 84 عالميا والأول أفريقيا، وتأتي بعدها دول كوت ديفوار في المركز الـ 89 ثم جنوب أفريقيا بالمرتبة الـ 96 ثم غانا في المركز الـ 102 ثم السنغال في المركز الـ 109.