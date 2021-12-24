الصين ترحب بتصريحات بوتين وتؤكد حرصها على تعزيز الشراكة الاستراتيجية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 ديسمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 59 دقيقة

رحبت بكين بما جاء في تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول متانة علاقات التعاون بين البلدين وضرورة تطويرها، وأكدت دعمها لهذا التوجه لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الجمعة، إن السلطات الصينية تدعم ما صرح به بوتين بشأن تطوير العلاقات الروسية – الصينية، وتأمل في أنه بفضل الجهود المشتركة على أعلى مستوى، سيتم إنشاء حوافز جديدة قريبا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية، أن التقييم الإيجابي الذي قدمه الرئيس بوتين في تصريحاته خلال مؤتمره الصحفي السنوي، أمس الخميس، لفت انتباه السلطات الصينية، وتؤيده.

وأعرب عن أمله في أن أن يتم إنشاء حوافز جديدة لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الروسية – الصينية.

وفي مؤتمره الصحفي السنوي، قال بوتين، إن روسيا والصين تتعاونان في مختلف المجالات، بما فيها صناعة التقنيات العسكرية العالية، وفي مجال الفضاء والطيران.

وأوضح أن لديه علاقة ثقة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، مشيرا إلى ذلك من شأنه أن يساعد في بناء علاقات عملية ناجحة.