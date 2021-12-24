مهمة مصيرية لبوتين في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 ديسمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، إن ”بوتين يشعر بأنه يؤدي مهمة تاريخية لعكس اتجاه انجراف أوكرانيا نحو الغرب، رغم دوره في خلق شقاق بضم شبه جزيرة القرم، وإذكاء حرب في جنوب شرق أوكرانيا“.

وأشارت إلى أن ”وتيرته السريعة الحالية تثير تساؤلات حول سبب شعوره بأن لحظة التصرف هي الآن، كما لو أن الوقت ينفد“.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها: ”لكن في الوقت نفسه، يشعر بوتين بالقلق من التعاون العسكري المتزايد بين أوكرانيا والغرب، بما في ذلك المساعدة العسكرية ومبيعات الأسلحة المحتملة من المملكة المتحدة، والتدريبات العسكرية المشتركة مع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وشحنات صواريخ (غافلين) الأمريكية المضادة للدبابات، وشراء طائرات دون طيار تركية“.

وتابعت: ”يرى محللون أن خطة الكرملين المبكرة المتمثلة في انتظار انتهاء الأمر، أي أن يفقد الأوكرانيون صبرهم على حكومتهم الجديدة ويفقد الغرب اهتمامهم بأوكرانيا، لم تعد قابلة للتطبيق“، مشيرين أن ”الكرملين قرر أن الوضع الراهن لا يطاق ويجب تغييره“.

وبعد تصريح سابق لبوتين مفاده أنه لا يثق في الأمريكيين، أردفت ”الغارديان“ في تقريرها، بالقول: ”يترك ذلك لبوتين خيار القوة العسكرية، وهي حالة طارئة يبدو أنه مستعد لاستخدامها.. يبدو أن الرئيس الروسي منشغل بمسألة أوكرانيا“.

واختتمت الصحيفة تقريرها، بالقول: ”يشير المحللون إلى أن نجاح بوتين في تحقيق مبتغاه في أوكرانيا، سيكون العامل الحاسم في بقائه في منصبه بعد عام 2024، أي أن رغبته في استعادة أوكرانيا كـ(دولة شقيقة) تعد أحد العوامل التي تجبره على البقاء في المستقبل“.