حقيقة إعتزال جاكي شان التمثيل

وذكرت مجلة Globe في تقرير أعدتهُ عن الموضوع أن "زوجة جاكي تضغط على زوجها للتقاعد من عمله وذلك بداعي غيابه عن عائلته لفترات طويلة وانها وعائلته بفتقدون لدور الأب في عائلتهم بسبب انشغاله الدائم".

وتابعت الصحيفة، أن "جوان منزعجة للغاية خاصة بعد قبول جاكي الحصول على بعض الوقت للاستراحة من العمل والتركيز على زواجهم".



وبحسب الصحيفة فإن جوان "نفت هذه الاشاعات وأكّدت أنها تتفهم تفاني زوجها في عمله.

المصدر: الفن

