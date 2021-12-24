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حقيقة إعتزال جاكي شان التمثيل

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بغداد - ياسين صفوان - انتشرت في الأونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي تساؤلات كثيرة من المتابعين عن سبب غياب الممثل العالمي جاكي شان عن ساحة الأعمال التمثيلية.
وذكرت مجلة Globe في تقرير أعدتهُ عن الموضوع أن "زوجة جاكي تضغط على زوجها للتقاعد من عمله وذلك بداعي غيابه عن عائلته لفترات طويلة وانها وعائلته بفتقدون لدور الأب في عائلتهم بسبب انشغاله الدائم".

وتابعت الصحيفة، أن "جوان منزعجة للغاية خاصة بعد قبول جاكي الحصول على بعض الوقت للاستراحة من العمل والتركيز على زواجهم".


وبحسب الصحيفة فإن جوان "نفت هذه الاشاعات وأكّدت أنها تتفهم تفاني زوجها في عمله.

المصدر: الفن

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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