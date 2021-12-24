شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تستحوذ على النصيب الأكبر من مخصصات التنمية بالصعيد.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2021/2022 استثمارات قدرها 19.3 مليار جنية لإقليم شمال الصعيد وذلك بنسبة (20.9%)، من إجمالي 92.4 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2021/22 لتنمية محافظات الصعيد.

1- تأتي محافظة المنيا في المركز الأول من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم شمال الصعيد وذلك بنسبة (43.5%) بقيمة 8.4 مليار جنية.

2- في المرتبة الثانية تأتي محافظة بني سويف بنسبة 29%.

3- أما محافظة الفيوم فتأتي في المركز الثالث وذلك بنسبة 27.5% من حجم الاستثمارات.

وجاءت هذه المخصصات إنطلاقا مما توليه الحكومة في ضوء توجيهات القيادة السياسية أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم .

وفي هذا الصدد، توجه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان استثمارات حكومية قدرها نحو 92.4 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2021/22 لتنمية محافظات الصعيد.

ووفقا لخطة التنمية المقدمة من الحكومة، تمول الخزانة العامة منها نسبة 80% من هذه الاستثمارات بقيمة حوالي 74 مليار جنيه.