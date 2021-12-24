زفاف وسط الفياضانات في ماليزيا يشعل مواقع التواصل (فيديو)

أورد موقع "سمارت لوكال" أن زوجين من ماليزيا أشعلا مواقع التواصل عندما ظهرا بلقطات وهم يقومان بطقوس الزفاف، وسط مياه مرتفعة تصل للركبة، جراء الفيضانات.

وتمّت مشاركة عدة مقاطع فيديو لحفل الزفاف، حيث حصد أول مقطع فيديو أكثر من 8 ملايين مشاهدة، وأثنى عدد من المشاهدين على "سعادتهما" الحقيقية التي كانت أقوى من الظروف.

ووفقاً لموقع "سمارت لوكال" ذكرت العروس صوفيا نبيلة سليمان أنهم خططوا لحفل زفاف في منزل مضيف يستوعب حوالي 200 من أصدقائهم المقربين وعائلاتهم، لكن لسوء الحظ، استمر هطول الأمطار بعد أن أقاموا المنصة والخيام، ووصل الماء إلى الركبة في فترة ما بعد الظهر، وإلى الخصر بحلول المساء.

وانتهى الأمر بالزوجين إلى إلغاء حفل الاستقبال لأن معظم ضيوفهما لم يتمكنوا من الوصول إلى مكان استقبال حفل الزفاف في المنزل.

لكنهم أصروا على إحضار الطعام والمصوّر، وقام الزوجان بخلع أحذيتهما والمشاركة في التقاط الصور في مياه الفيضانات العكرة.

