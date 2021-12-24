غوغل نعطل ميزتين على بيكسل 6 بعد آخر تحديث

نيويورك: تصدرت سلسلة هواتف بيكسل 6 عناوين الأخبار منذ إصدارها ليس لتحقيقها نتائج رائعة في اختبارات الأداء أو الاستخدام اليومي، ولكن بسبب المشاكل التي ظهرت في هذه الأجهزة.

وكانت أخطاء الشبكة الصوتية والخلوية هي أسوأ مشكلة واجهها مستخدمو بيكسل 6، والأسوأ من ذلك أن غوغل لم تتمكن من حل هذه المشاكل حتى بعد إصدار تحديثين.

وقبل أقل من أسبوعين، أصدرت غوغل تحديثاً رئيسياً لهاتف بيكسل 6، والذي كان يهدف إلى إصلاح الكثير من مشكلات الهاتف. وعلى الرغم من أن التحديث عالج بعض المشكلات، إلا أنه أضاف مشكلات جديدة.

وعلى هذا النحو، قررت غوغل تعطيل ميزتين على الهاتف لم تعملا على النحو المنشود بعد التحديث: شاشة الاتصال، وHold For Me، الأولى تسمح لمساعد غوغل بالإجابة على أرقام غير معروفة، بينما تستخدم الثانية مساعد غوغل للانتظار على الخط نيابة عن المتصل حتى يتوفر شخص حقيقي، وليس روبوت، للتحدث معه.

وظهر منشور على صفحة دعم هاتف غوغل يؤكد أنه تم تعطيل كلتا الميزتين حتى يتم إصدار إصلاح جديد، والذي قد يحدث قريبًا جدًا. وتتأثر جميع إصدارات البرامج التي تعمل على بيكسل 6 وبيكسل 6 برو بالمشكلة، لذلك سيتم تعطيل Call Screen و Hold For Me للجميع، بحسب موقع فون أرينا.