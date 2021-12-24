بعد فايزر أميركا تجيز دواء ميرك ضد كورونا

23 ديسمبر , 2021 نيويورك: أجازت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية اليوم الخميس الاستخدام الطارئ للدواء المضاد لكورونا لدى المعرضين لأخطار عالية، والذي أنتجه مختبر ميرك، وذلك بعد السماح باستخدام حبة مماثلة طورتها فايزر. وقالت المسؤولة في الإدارة، باتريسيا كافازوني إن "إجازة اليوم تضيف علاجاً جديداً ضد كورونا على شكل حبة تؤخذ بالفم".

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