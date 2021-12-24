مرسيدس تطلق سيارتها الكهربائية الجديدة

23 ديسمبر , 2021 برلين: أعلنت شركة مرسيدس عن إطلاق أيقونتها الكهربائية AMG EQS 53 4Matic الجديدة بسعر يبدأ من 152 ألف و546 يورو. وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة تعتمد على سواعد محركين كهربائيين بقوة 560 كيلووات/761 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 1020 نيوتن متر. وتتسارع السيارة في أحسن الأحوال من السكون حتى 100 كلم/س في غضون 4ر3 ثانية، بينما تبلغ السرعة القصوى 250 كلم/س. أما مدى السير فيتراوح من 529 إلى 586 كلم. ولكي تعبر السيارة الجديدة عن شخصيتها الرياضية من الناحية الصوتية منحتها الشركة صوتاً جديداً يحمل الاسم AMG Sound Experience.

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