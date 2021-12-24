شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير 132وحدة رعاية أولية بـ9 محافظات ضمن "حياة كريمة".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف وزارة الصحة والسكان في إطار مبادرة حياة كريمة، تطوير 132وحدة رعاية أولية في 9 محافظات، وذلك حسبما ورد بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).

وتشير خطة الحكومة إلي أن المحافظات الـ9 تشمل (المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، مطروح، البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، القليوبية) بإجمالي 36 مركزا وسته أقسام.

يٌشار إلي أنه اتفاقا ومستهدفات خطة التنمية متوسطة في مجال الخدمات الصحية، تحرص خطة عام 21/22 على مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى النهوض بصحة المواطنين وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة، ومن المستهدف في هذا الصدد أن يصل الإنتاج بالأسعار الجارية إلي نحو 250 مليار جنية في عام الخطة مقارنة بنحو 222 مليار جنية عام 20/21 بنسبة زيادة 12.3 % وبالأسعار الثابته إلي نحو 144 مليار جنية بالمقارنة بنحو 136 مليار جنية في العام السابق.

وتتضمن الخطة المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة ، وبرامج التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل ، وبرامج تطوير المستشفيات العلاجية ، ووحدات الرعاية الصحية الأولية والأساسية وبرامج تحسين الخصائص السكانية ، وبرامج تطوير خدمات الرعاية العلاجية وخدمات الإسعاف ، وبرامج الرعاية الصحية الموجهة للمناطق والقرى الأكثر احتياجا ، وبرامج تطوير المعلومات الصحية .