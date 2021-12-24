التقديم إلكترونيا.. وزير القوى العاملة يعلن عن فرص عمل بالمجال الطبي في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تفاصيل أول إعلان طلب استقدام العمالة المصرية للعمل بدولة ليبيا عقب إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة المصرية ووزارة العمل والتأهيل الليبية، وتضمنت 58 فرصة عمل على 16 مهنة في المجال الطبي.

وقال سعفان وفقا لبيان الوزارة، الجمعة، إن المهن المطلوبة هي أخصائي عظام، وجراحة عظام، واثنان أخصائي أشعة تشخيصية، واثنان أخصائي عيون، واثنان أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، و4 أطباء اختصاصيين إسعاف وطواريء، و4 أخصائيين جراحة عامة، و4 أخصائيين طب أطفال، و4 أخصائيات نساء وتوليد (إناث فقط)، و4 أخصائيين باطنة.

وأضاف أن المهن المطلوبة شملت أيضا 4 أطباء اختصاصي عناية حثيثة (دكتوراه في التخدير والعناية المركزة)، و4 أخصائي تخدير وإنعاش، و6 ممرضات نساء وتوليد، و8 أخصائيين تمريض عناية حثيثة (بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية والكيمياء، ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا)، و6 أخصائيين تمريض عام (بكالوريوس تمريض) واثنين ممرض اختصاصي- تعقيم.

وأوضح أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 5 إلى 15 سنة، والسن من 40 إلى 60 سنة ما عدا وظيفة أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة يشترط أن يكون عمر المتقدم من 37 إلى 55 سنة.

وأشار إلى أن قبول المتقدمين على المهن المشار إليها ينتهي في 31 ديسمبر الجاري، وعلى الراغبين في تسجيل بياناتهم لهذه الفرص الدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول على اللينك التالي : https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob .