قطع حنجرته بـ"صاروخ".. إنقاذ حياة شاب حاول الانتحار في الأقصر - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمار عبد الواحد ومحمد محروس:

نجح فريق طبي بقيادة الدكتور حاتم عادل أبو الحسن، أستاذ جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، بعد جراحة استغرقت 5 ساعات، في إنقاذ حياة شاب حاول الانتحار بقطع رقبته بصاروخ تقطيع المعادن.

قال "أبو الحسن" في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن المريض وصل للمستشفى في حالة صحية متأخرة، إثر محاولته الانتحار بواسطة الصاروخ الكهربائي الذي يستخدم في تقطيع المعادن؛ لمروره بحالة نفسية سيئة، والتي نتج عنها قطع تهتكي بالرقبة وقطع كلي بالحنجرة، ما أثَّر على المجرى الهوائي للمريض.

أضاف أستاذ جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة أن الجراحة الدقيقة التي أجريت للمريض جرت بالتنسيق مع أطباء أقسام الأنف والأذن والحنجرة والتجميل والتخدير.

تابع "أبو الحسن" أنه رغم الإصابات البالغة التي تعرض لها المريض خضع لتدخل جراحي دقيق، وجرى إصلاح ما تعرضت له الرقبة والحنجرة من إصابات خطيرة، مشيرًا إلى أن المريض خضع للملاحظة الطبية الدقيقة بقسم العناية المركزة ثم خرج للمتابعة بالقسم الداخلي بالمستشفى.

ضم الفريق الطبي الذي أجرى العملية كل من الدكتور حاتم عادل أبو الحسن أستاذ جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة، الدكتور محمد كمال طبيب مقيم جراحة التجميل، الدكتور محمد عرابي طبيب مقيم الجراحة العامة، والدكتور بيشوي كمال والدكتور إيهاب القاضي أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور أيمن حسن والدكتورة نرمين عبدالفتاح أخصائي التخدير، وذلك بإشراف الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولي، الدكتور محمد حسن رئيس أقسام الجراحة بمستشفى الكرنك الدولي.