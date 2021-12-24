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قطع مياه الشرب اليوم الجمعة عن 3 أحياء بالجيزة 9 ساعات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن المناطق التابعة للأحياء التالية ( حي الوراق – حي شمال الجيزة – حي العجوزة )، اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الجمعة الموافق 24/12/2021 وحتى الساعة 8 صباح غدٍ السبت الموافق 25/12/2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال الصيانة بمحطة مياه إمبابة ، الأمر الذي يتطلب توقف المرحلة القديمة من محطة مياه إمبابة.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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