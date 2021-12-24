الصادق الغرياني: الانتخابات الليبية "مسرحية هزلية"

اسماعيل عبد الحي - وصف مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الليبي الصادق الغرياني الانتخابات الليبية بأنها “مسرحية هزلية”، وقال إن “من يعرف ألاعيب المجتمع الدولي كان يعلم أنها لن تقام”.

وشكك الغرياني بإمكان إجراء الانتخابات، قائلا عبر قناة “التناصح” أن “المجتمع الدولي والبعثة الأممية والسفراء كانوا يعلمون من البداية أنه لن تكون هناك انتخابات بسبب تلك القوانين المزورة التي اتبعتها المفوضية (العليا للانتخابات)”.

ونقلت قناة “الجماهيرية” عن الغرياني أنه “منذ أن بدأ تقسيم الدوائر بدأ التزوير”.

ودعا الغرياني الذين ينتقدون الانتخابات والذين يعبرون عن ضجرهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن يخرجوا “بعشرات الآلاف إلى الشوارع والميادين للاعتصام اعتراضا على هذا الظلم”.

المصدر: موقع قناة “الجماهيرية”