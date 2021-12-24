اخبار العالم

للسنة الثانية على التوالي.. “تايمز سكوير” تتشدد بالإجراءات جراء “كورونا”

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 55 دقيقة

"تايمز سكوير"

أكد رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو، أن المدينة ستخفض بشدة عدد من سيسمح لهم بدخول ساحة “تايمز سكوير” لحضور احتفالات ليلة رأس السنة، وذلك في ظل ارتفاع الإصابات الجديدة بفيروس بسبب المتحور “أوميكرون” شديد العدوى.

وللسنة الثانية على التوالي تلقي الجائحة بظلالها على الاحتفالات التي كانت تجتذب عادة حشودا كبيرة إلى التقاطع الشهير في وسط مانهاتن.
وتنظم فعاليات ترفيهية تستمر لساعات حتى إنزال كرة كريستالية عملاقة عند منتصف الليل تماما مع بدء العام الجديد وهوما يحظى بمتابعة الملايين في العالم عبر شاشات التلفزيون.

وللحفاظ على التباعد الاجتماعي، ستسمح المدينة هذا العام بدخول حوالي ثلث عدد المحتفلين المعتاد إلى عشرات المناطق المخصصة لمتابعة الاحتفال والمحاطة بحواجز.

وسيتعين على الحضور إظهار ما يثبت تلقيهم تطعيما كاملا ووضع الكمامات. وأوضح دي بلازيو في بيان الخميس: “الاحتفال الذي يستضيف عادة حوالي 58 ألف شخص في مناطق المشاهدة، سيستضيف هذا العام نحو 15 ألفا”.

وإضافة لذلك، سيسمح بدخول الناس بدءاً من الثالثة عصراً تقريباً بالتوقيت المحلي، وهو موعد متأخر عن السنوات السابقة.

ولعقود كان عشرات الآلاف يشاركون في ذلك الاحتفال ويحتشدون في الشوارع المحيطة بالساحة ليلة رأس السنة بحضور عدد كبير من السياح ويقفون لساعات في الطقس البارد انتظارا لمشاهدة انزلاق الكرة المتألقة على عمود مثبت أعلى ناطحة سحاب في الثواني الأخيرة من العام.

وزادت إصابات كوفيد-19 في الولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية بسبب المتحور “أوميكرون” الذي اكتُشف لأول مرة في نوفمبر، وأصبح الآن يشكل 73 في المئة تقريباً من الإصابات في أنحاء البلاد، و90 في المئة ببعض المناطق.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا