شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 2671 إصابة جديدة بكورونا و27 حالة وفاة بتايلند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة العامة التايلاندية اليوم الجمعة تسجيل 2671 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وتسجيل 27 حالة وفاة جديدة.

وقالت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أنه من بين حالات الإصابة الجديدة، 2616 حالة بين السكان و58 بين نزلاء السجون.

وخرج 2766 مريضا من المستشفيات أمس الخميس، بعد تعافيهم من الفيروس.

ومنذ بدء الجائحة، أوائل العام الماضي، بلغ عدد حالات الإصابة مليونين و204 آلاف و672 حالة وتعافى مليونان و144 ألفا و.952

وبلغت حصيلة الوفيات بسبب كورونا 21 ألفا و434، خلال الموجة الثالثة و21 ألفا و528 منذ بدء الجائحة.