شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع الاستثمارات الحكومية لتنمية إقليم وسط الصعيد العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفى هذا الصدد، نستعرض تفصيلا حجم الاستثمارات الموجه لمحافظات إقليم وسط الصعيد علي النحو الآتى:

1- تأتي محافظة أسيوط في المركز الأول من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم وسط الصعيد بنسبة (61.2%) وبقيمة 12 مليار جنيه.

2- جاءت في المرتبة الثانية محافظة الوادي الجديد بنسبة (38.8%).

وجاءت هذه المخصصات إنطلاقا مما توليه الحكومة في ضوء توجيهات القيادة السياسية أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة ، من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم.

وفي هذا الصدد، توجه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان استثمارات حكومية قدرها نحو 92.4 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2021/22 لتنمية محافظات الصعيد.

ووفقا لخطة التنمية المقدمة من الحكومة، تمول الخزانة العامة منها نسبة 80 % من هذه الاستثمارات بقيمة حوالي 74 مليار جنيه.