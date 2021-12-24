شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع المقبل.."إسكان النواب" تفتح ملف مياه الشرب والصرف الصحى بعدد من المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، 9 اجتماعات الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن ملف مياه الشرب والصرف الصحى، تستهلها بمناقشة عدد من الطلبات بشأن تغيير وزيادة سعة الخط الرئيسى لمياه الشرب الواصل من محطة مياه الشرب البستان إلى قرية ميت الخولى عبد الله، ومركز الزرقا محافظة دمياط.

كما تناقش طلب اخر حول عدم توصيل الصرف الصحى بعزبة أبو يوسف التابعة للوحدة المحلية لقرية شرمساح مركز الزرقا بدمياط، وعدم توصيل الصرف الصحى بعزب " 7/13/ عزبة عطا الله/ المداخن" التابعة للوحدة المحلية بقرية سيف الدين بدمياط أيضا.

وتناقش اللجنة عدد من الطلبات بشأن إحلال وتجديد محطة المياه بمدينة السرو، وعدم توصيل الصرف الصحى لمنطقة البر الشرقى، عدم استكمال شبكات الصرف الصحى بالرغم من ربطها على المحطة المعدة بمدينة الأثاث بمحافظة دمياط.

وتستكمل اجتماعاتها بمناقشة عدد من الطلبات بشأن تأخر البدء في مشروع صرف صحى كفر حمودة مركز ههيا ، توقف العمل بمشروع الصرف الصحى ومحطة الرفع والمعالجة بقرية العلاقمة وحوص نجيح وكذلك تعطل خط الطرد بمركز ههيا، وتوقف تنفيذ مشروع رافد أبو الروس مطوبس، وعدم صرف مستحقات نزع الملكية لأكثر من 130 أسرة بواقع 174 مليون جنيه عن تنفيذ مشروع رافد أبو الروس مطوبس بكفر الشيخ.

وتنظر اللجنة عدد من الطلبات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها باستعراض نتائج الزيارة التي قامت بها اللجنة لمحافظة مطروح ومدينة العلمين الجديدة، وطلب إحاطة بشأن توقف أعمال الصرف الصحى بمدينة سوية.