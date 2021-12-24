عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بينها حزب الله والنصرة.. تركيا تجمد أصولا مالية لتنظيمات إرهابية

الجمعة 24 ديسمبر 2021

الخليج 365

أعلنت السلطات التركية، تجميد الأصول المالية الموجودة داخل البلاد لـ770 شخصًا من أعضاء تنظيمات إرهابية ويسارية.



جاء ذلك بحسب قرار صادر عن وزارة الخزانة والمالية التركية، نشرته الجريدة الرسمية للبلاد، فجر الجمعة.

وأوضحت الوزارة أن القرار شمل أعضاءً بجماعة رجل الدين، فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، وتنظيمات داعش، وجبهة النصرة، وتنظيم القاعدة، وحزب الله، وجيش القدس، وتنظيم "الحركة الإسلامية" فضلا عن تنظيمات يسارية أخرى.

وبلغ عدد المنتمين لتنظيم رجل الدين التركي المقيم بالولايات المتحدة، ممن جمدت أصولهم 454 شخصًا، أبرزهم عادل أوكسوز، أحد المدنيين الذين هندسوا لمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، بحسب المصدر.

كما جمدت الأصول المالية لوقف "نياغرا" التابع لجماعة غولن، والذي يتخذ من الولايات المتحدة مركزًا له.

وكذلك تم تجميد الأصول المالية لـ108 أشخاص من المنتمين لحزب العمال الكردستاني، المدرج محليًا على قوائم الإرهاب، أبرزهم نور الدين دميرطاش، شقيق الرئيس الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش.

كما "جمدت الأصول المالية لـ119 شخصًا من المنتمين لتنظيمات إرهابية تستغل الدين مثل حزب الله، وداعش، والقاعدة، وتنظيم الحركة الإسلامية، وجيش القدس، والنصرة".

وتابع القرار "هذا إلى جانب تجميد الأصول المالية لـ84 شخصًا من المنتمين لتنظيمات إرهابية يسارية أخرى مثل تنظيم "د هـ ك ب ج"، في إشارة إلى "جبهة حزب التحرير الثوري"