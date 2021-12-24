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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 ديسمبر في القاهرة وعدد من المحافظات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

ينشر "الخليج 365" مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 24/12/2021، الموافق 20 جمادى الأولى 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 5:15 صباحًا
أذان الظهر 11:54 صباحاً
أذان العصر 2:42 مساءً
أذان المغرب 5:01 مساءً
أذان العشاء 6:23 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 5:21 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:59 صباحاً
موعد أذان العصر 2:44 مساءً
موعد أذان المغرب 5:02 مساءً
موعد أذان العشاء 6:26 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 5:11 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:50 صباحاً
موعد أذان العصر 2:36 مساءً
موعد أذان المغرب 4:56 مساءً
موعد أذان العشاء 6:18 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 5:02 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:48 صباحاً
موعد أذان العصر 2:45 مساءً
موعد أذان المغرب 5:07 مساءً
موعد أذان العشاء 6:24 مساءً

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