شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقي يقبض على معالج جرحى داعش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس الخميس، القبض على معالج جرحى داعش وداعمهم لوجستيا وأربعة من معاونيه في كركوك شمالي بغداد.

وقالت خلية الإعلام، في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، إن ذلك يأتي استمرارا «للعمليات الاستباقية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية للقصاص من الزمر الإرهابية وتجفيف منابعهم».

وأضافت أنه «بعمليات منفصلة بمحافظة كركوك نتج من خلالها إلقاء القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية»، مشيرة إلى أن «أحد الموقوفين اعترف، خلال التحقيقات، بعلاج مرضى وجرحى عصابات داعش في مضافتهم وكذلك تجهيزهم بالأدوية والمعدات الطبية مستغلا وظيفته بوزارة الصحة، فضلا عن تقديم الدعم اللوجستي لهم».

ولفتت إلى أن «باقي الإرهابيين عملوا ضمن صفوف داعش بما يسمى قاطع كركوك، وقدموا الدعم اللوجستي، واشتركوا أيضا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير».