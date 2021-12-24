شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات حاشدة للمعلمين في عموم إيران رغم تهديدات النظام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المعارضة الإيرانية أن المعلمين الإيرانيين نظموا أمس الخميس، احتجاجات حاشدة في عموم إيران رغم تهديدات النظام.

ونشر نشطاء إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تظهر تجمعات احتجاجية واسعة نظمها المعلمون، في عدة مدن إيرانية.

وخرجت الاحتجاجات أمس بناء على دعوة سابقة، ضد تدهور الأوضاع المعيشية والتمييز والسياسات المناهضة للثقافة التي ينتهجها نظام الملالي.

وحاول النظام الإيراني وبمختلف أجهزته وبإرسال رسائل تحذيرية للمعلمين للحيلولة دون الاحتجاجات.

ويحتج المعلمون على تلفيق الرتب من قبل مجلس شورى الملالي، مطالبين بالتنفيذ الصحيح لخطة تصنيف 80٪ من أعضاء هيئة التدريس للمعلمين العاملين، وتطبيق توحيد رواتب المعلمين المتقاعدين، وتحقيق مطالبهم الأخرى.

ويوجد أكثر من مليون مدرس في إيران ويشكلون أكبر نسبة من الموظفين الحكوميين، وبسبب الوضع الاقتصادي الحرج في إيران، بما في ذلك التضخم المتفشي، والارتفاع الهائل في الأسعار، فضلا عن عدم وجود حد أدنى للأجور، يتعرض المعلمون مثل غالبية المجتمع الإيراني لضغوط شديدة، وقد احتجوا منذ فترة طويلة من أجل تلبية مطالبهم لكن الحكومة لا تستجيب لمطالبهم فحسب؛ بل تتعامل معهم بالقمع والاعتقال والترهيب.

ووفقا للإحصاءات، يبلغ خط الفقر في إيران في أغسطس 2021 أكثر من 10 ملايين تومان «ما يعادل 370 دولارا شهريا بمعدل تحويل يومي في السوق الحرة».

في غضون ذلك، يتراوح متوسط راتب المعلم في إيران بين 3.8 مليون تومان «ما يعادل 140 دولارا» إلى 5.8 مليون «ما يعادل 210 دولارات».

وتظهر هذه الإحصائيات أن رواتب المعلمين الإيرانيين تقترب من نصف خط الفقر، وهذه الفجوة تتزايد بسرعة مع النمو المذهل للتضخم.

وهاجمت قوات أمن النظام التي تخشى استمرار الاحتجاجات وخروجها عن السيطرة، تجمع المعلمين أمام مجلس شورى النظام في طهران، واعتدت بالضرب على عدد من ممثلي المعلمين واعتقلتهم.

وبينما يبرر مسؤولو النظام ضعف الأموال لإنفاقها على ميزانيات المعلمين، رفعت حكومة إبراهيم رئیسي في الموازنة الجديدة ميزانية قوات حرس الملالي بنحو 2.5 مرة.

وتساءل محتجون لماذا لا يوفر نظام الملالي الحد الأدنى من رواتب المعلمين في‌ حين ينفق الأموال الهائلة على مرتزقته من الميليشيات المسلحة في اليمن وسوريا ولبنان والعراق، ويزيد ميزانية قوات الحرس بهذا المستوى.