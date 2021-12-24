إصابة أربعة في حريق بواحدة من أكبر منشآت التكرير في أميركا.

أُصيب أربعة أشخاص في حريق شب اليوم الخميس بمجمع شركة إكسون في بايتاون بولاية تكساس، وهو أحد أكبر منشآت التكرير والبتروكيماويات في الولايات المتحدة.

قالت إكسون إن المصابين الأربعة حالتهم مستقرة وإن باقي الأفراد تم التوصل إليهم جميعاً ومعرفة أحوالهم.

وأوضح مسؤول في الشركة في مؤتمر صحفي أن الحريق أثَّر على وحدة لإنتاج البنزين.

