جهود العمل المناخى فى إطار المجلس الوطنى للتغيرات المناخية × 8 معلومات

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القاهرة - سامية سيد - يلعب المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، الذى يترأسة رئيس مجلس الوزراء، دورا هاما لمواجهة هذه الظاهرة، حيث يختص برسم السياسات العامة للدولة، فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ، فى ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية والعمل على صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ.

وعددت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأخيرة جهود العمل المناخى فى إطار المجلس الوطنى لتغير المناخ:

1- تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

2- تعزيز وتقوية الموقف التفاوضى على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من خلال المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية ومجموعة الـ 77 والصين ومجموعة الدول النامية المتشابهة التفكير Like - minded Group of Developing Countries O جهود العمل المناخى فى إطار المجلس الوطنى لتغير المناخ.

3- تأهيل الكوادر فى مجال المفاوضات (عربیا – إقليميا – دوليا).

4- رؤية مصر 2030 وأبعاد التنمية المستدامة وتأثير ظاهرة التغيرات المناخية على خطط التنمية الوطنية.

5- تبنى سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة، وتغليظ العقوبات الموقعة ضد الممارسات البيئية الخاطئة.

6- مشروع إدماج بعد التغيرات المناخية بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية.

7- تقديم تقارير الإبلاغات الوطنية على المستوى الدولى، بالإضافة إلى إعداد تقارير حالة البيئة السنوية على المستوى الوطنى.

8- تنفيذ عدد من الشراكات (القطاع العام/ الخاص)

- وطنياً، ابرام بروتوكولات التعاون مع الهيئات والقطاعات المتخصصة كالقطاع المصرفى لتعزيز وتسهيل ضخ الاستثمارات فى مجالات التخفيف والتكيف وتقبل السوق

- إقليميا، بناء القدرات فى مجال تغير المناخ بالدول العربية والأفريقية.

- دولياً، مع المنظمات وبرامج الأمم المتحدة لتنفيذ عدد من المشروعات الاسترشادية مثل MRV - Africa