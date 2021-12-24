شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 5 تقارير نشرها موقع "برلمانى" خلال 24 ساعة.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى"، على مدار الـ24 ساعة الماضية، عددا من التقارير الصحفية المهمة ذات المحتوى الصحفى المتنوع، تضمنت تلك التقارير متابعة لعدد من الملفات المهمة منها، متابعة لأهم الأحداث التي شهدتها الأحداث النيابية والتشريعيةK وكان من بينها استعدادات مجلس النواب لجلسة عامة بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وأيضا التفاصيل الكاملة لتعديل قانون نقابات المهن الفنية الضبطية القضائية لمواجهة أغانى المهرجانات، والتفاصيل الخاصة بموقف البيتكوين بين الشريعة والقانون.

ونستعرض فيما يلى أهم 5 تقارير نشرها موقع "برلمانى" على مدار الـ24 ساعة الماضية:

"النواب" يصر على محاسبة طارق شوقى.. جلسة عاصفة تنتظر وزير التعليم الثلاثاء المقبل.. ارتفاع مصروفات المدارس وإلغاء التشعيب أبرز المشاكل

هل يقع النواب فى فخ الشائعات؟.. طلب إحاطة للنائبة مايسة عطوة عن انقطاع المياه بمطار القاهرة.. ومجلس الوزراء ينفى.. والبرلمانية ترفض التعليق

موقف "البيتكوين" بين الشريعة والقانون.. السجن وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تداولها بمصر.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة للعملات المشفرة

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون نقابات المهن الفنية.. ضبطية قضائية لمواجهة "المهرجانات".. ورسوم على السينما لزيادة موارد صندوق المعاشات

‏"العصر الذهبى لذوى الهمم".. الرئيس السيسى يصدق على قانون بحبس وتغريم المتنمرين عليهم.. وخبير يكشف واجبات والتزامات الدولة تجاههم