6 طلبات إحاطة هامة فى قطاعات الكهرباء والبيئة وتوصيل الغاز أمام طاقة النواب

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القاهرة - سامية سيد - 6 طلبات إحاطة هامة على أجندة إجتماعات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، بشأن ملفات الكهرباء والبيئة وتوصيل الغاز الطبيعى لعدد من المناطق المتفرقة بالجمهورية.

وفى هذا الصدد، خصصت اللجنة البرلمانية اجتماعاتها الأحد القادم لنظر طلبى إحاطة لوزيرة البيئة من النائب حسن عمار أولهما بشأن مصنع (تى سى أی) سنمار للكيماويات الكائن بالمنطقة الصناعية (C9) بمحافظة بورسعيد وما يقوم به هذا المصنع من تلوث كبير بالمنطقة المحيطة به وتعريض أهالى وسكان منطقة القابوطى والحي الإماراتي لكافة أنواع التلوث البيئى والذى يضر بالصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى تكرار حوادث اختناق للعمال بالمصنع ذاته وعدم قيام المصنع باستيفاء اشتراطات الأمن والسلامة المهنية.

أما الطلب الثانى فيختص بتعرض المواطنين بمنطقة حى الزهور بمحافظة بورسعيد والتى تعتبر من أكثر المناطق تعداداً للسكان لحالات اختناق وتلوث بيئى نتيجة حرق المخلفات والقمامة ولم تنجح محاولات المحافظة فى إخماد النيران والدخان.

أما يوم الاثنين، فتنظر اللجنة البرلمانية طلبى إحاطة موجهين لوزير الكهرباء، وتشمل المقدم من النائب خالد بدوى بشأن وجود عدد من كابلات الكهرباء بمياه ترعة بحر مويس الكيلو 56 - قرية أبو الديب بمحافظة الشرقية، والمقدم من النائبة ولاء عبد الفتاح بشأن عدم تفعيل بند 7 من المادة (27) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية والبند 7 من المادة (9) من قانون الرياضة والخاصين بالإعفاء من نسبة 75% مقابل استهلاك الكهرباء.

وتبحث اللجنة يوم الثلاثاء القادم طلبى الإحاطة المقدمين من النائب محمد الجبلاوى بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعى لمدينة قنا الجديدة والتى تم إنشاؤها بالقرار الجمهورى رقم (197) لسنة 2000، وكذا من النائبة إيمان خضر بشأن ضرورة توصيل الغاز الطبيعى إلى الجزء المتبقى لمدينة القنايات بمحافظة الشرقية حيث إنه يوجد خلاف ونزاع قائم بين هيئة الطرق والكبارى والشركة المنفذة لأعمال توصيل الغاز.