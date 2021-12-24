16 صورة خلال انطلاق مهرجان "التحطيب" في الأقصر بحضور وزيرة الثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ومحمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر فعاليات الدورة الحادية عشرة من المهرجان القومي للتحطيب الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة للمرة الأولى بقرية القرنة الجديدة بعد افتتاح المرحلة الاولى من اعادة احيائها وذلك بحضور الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية ورئيس المهرجان ومخرج حفل الافتتاح.

قالت عبد الدايم اليوم تتحقق إحدى أحلام المعمارى الرائد الراحل حسن فتحي منذ تأسيسه قرية القرنة والتى تتمثل فى انضمام لعبة التحطيب لمكوناتها ، واضافت ان المهرجان القومي للتحطيب من وسائل الحفاظ على اللعبة العريقة باعتبارها احد مفردات التراث التى نجحت مصر عام 2016 في إدراجها على قوائم اليونسكو كتراث ثقافي غير مادي كما ترسخ مكانة القرنة الجديدة على خريطة السياحة الثقافية ، ووجهت التحية للفرق واللاعبين المشاركين الذين لعبوا دورا كبيرا بجانب جهود الوزارة في صون اللعبة وخلق أجيال جديدة تحافظ على جزء أصيل من التراث المصري.

تضمن الافتتاح تسليم وزيرة الثقافة شهادات تقدير لجميع الفرق المشاركة وكرنفال استعراضي لجميع الفرق واللاعبين المشاركين بالمهرجان.

يذكر أن المهرجان القومي للتحطيب يعد الأشهر في محافظة الأقصر وتوقف خلال العام الماضى بسبب جائحة كورونا وتقام الدورة 11 منه بمشاركة 33 لاعبا و7 فرق هي "بني سويف، المنيا، قنا، ملوي، أسيوط، الاقصر، سوهاج" للفنون الشعبية، إلى جانب فرقة الأقصر للآلات الشعبية، وفرقة النيل للموسيقى والغناء، ونخبة من شيوخ اللعبة .