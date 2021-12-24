شكرا لقرائتكم خبر عن 1438 حالة.. ارتفاع ملحوظ لإصابات «أوميكرون» بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت ألمانيا ارتفاعاً في عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" في البلاد خلال الفترة الحالية، حيث أفاد معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات في تقريره الأسبوعي الصادر الليلة، أنه بالرغم من أن النسبة الأغلب من الإصابات لا يزال سببها متحور دلتا، فإن عدد حالات إصابات المؤكدة بمتحور "أوميكرون" ارتفع على نحو ملحوظ في الأسابيع الأخيرة.

وأوضح أنه خلال الشهر الجاري ثبت إصابة 441 حالة سببها متحور "أوميكرون"، وذلك عن طريق التسلسل الجيني للفيروس، فيما أسفرت الاختبارات الخاصة بالمتحورات عن وجود 1438 حالة يشتبه في أن سببها متحور أوميكرون، مبينا أن إجمالي عدد حالات الإصابات بمتحور أوميكرون بلغ 28 حالة، وحالة وفاة واحدة.