شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تفرض تدابير إضافية لاحتواء «أوميكرون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الصحة اليوناني ثانوس بليفريس فرض تدابير إضافية لاحتواء انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون)، ابتداءً من يوم غد الجمعة حتى الثاني من يناير المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن بليفريس قوله في مؤتمر صحفي: "إنه نظراً لزيادة أعداد الحالات بالمتحور الجديد خلال اليومين الماضيين فسيكون ارتداء الكمامة إلزامياً في جميع المناطق وفي جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة، ولا يتم إزالتها إلا عند تناول الطعام والشراب ".

وأوضح أنه لن يجري تنظيم أي فعالية احتفالية قادمة سواء من قبل القطاع الخاص أو العام في أي منطقة من اليونان، وفيما يتعلق بالمسافرين القادمين لليونان، ذكر بليفريس أن السلطات الصحية ستطلب منهم إعادة اجراء اختبار الكشف عن فيروس (كورونا) في اليومين الثاني والرابع بعد دخولهم اليونان.

وسجلت اليونان اليوم 71 حالة وفاة و6667 إصابة جديدة بالجائحة، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 20198، والإصابات به إلى 1056583.