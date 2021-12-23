شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك تشدد لوائح الدخول إليها وتستثني هذه الفئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم التشيك تشديد لوائح الدخول إلى البلاد اعتبارا من يوم الاثنين المقبل في إطار مكافحة جائحة كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة التشيكية اليوم الخميس، أن القواعد الجديدة ستلزم القادمين البالغين حتى الملقحين والمتعافين بتقديم نتيجة سلبية لاختبار "بي سي آر".

وستعفي القواعد الجديدة الأشخاص الحاصلين على الجرعة التنشيطية وكذلك الأطفال غير الملقحين تحت 12 عاما، وستواصل القواعد الجديدة السماح بدخول المراهقين حتى 18 عاما من الحاصلين على الجرعة الثانية من تطعيم كورونا.

فيما سيسري الاختبار الإجباري على البالغين القادمين من غير الحاصلين على الجرعة التنشيطية، بغض النظر عن البلدان القادمين منها.

وكانت الحكومة التشيكية قررت أمس الأربعاء عدم تمديد حالة الطوارئ المقرر انتهاؤها ليلة 26 كانون أول/ديسمبر الحالي، وبذلك سيتم إلغاء بعض القيود على التجول اعتبارا من يوم الأحد المقبل.