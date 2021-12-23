شكرا لقرائتكم خبر عن 91 ألف حالة.. فرنسا تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت فرنسا اليوم الخميس أكثر من 91 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر عدد إصابات يومية تسجله على الإطلاق منذ تفشي الجائحة، كما ارتفع عدد الوفيات بينما تواجه البلاد موجة خامسة من الفيروس.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران "أرقام اليوم ليست جيدة"، موضحا أن العدد سيبلغ نحو 88 ألفا اليوم الخميس، لكن الإحصاء الرسمي النهائي من وزارة الصحة أظهر تسجيل 91608 حالات.

كما أظهرت بيانات الوزارة أن فرنسا سجلت 179 وفاة أخرى في المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين بلغ عدد مرضى كوفيد-19 في وحدات العناية المركزة 3208 مرتفعا، بواقع 61 مريضا عن اليوم السابق.