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9 أشهر لانتهاء صلاحية شهادة التلقيح الرقمية بأوروبا

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الدمام - شريف احمد - حددت المفوضية الأوروبية فترة 9 أشهر لانتهاء صلاحية شهادة التلقيح الرقمية ضد فيروس ، بحسب بيان صحافي، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق القواعد الجديدة المتعلقة بتاريخ انتهاء الصلاحية بعد 9 أشهر، أو 270 يومًا، اعتبارًا من 1 فبراير/شباط 2022.

وذكرت شبكة "CNN" الأميركية أن الشهادة ستكون صالحة لمدة 9 أشهر منذ إعطاء آخر جرعة من الدورة الأولية للقاح، مبينة أن فترة الصلاحية لا يمكن تقصيرها أو تمديدها، معلقة: "فترة قبول واضحة وموحدة لشهادات التطعيم ستضمن استمرار تنسيق إجراءات السفر".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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