شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أشهر لانتهاء صلاحية شهادة التلقيح الرقمية بأوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت المفوضية الأوروبية فترة 9 أشهر لانتهاء صلاحية شهادة التلقيح الرقمية ضد فيروس كورونا، بحسب بيان صحافي، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق القواعد الجديدة المتعلقة بتاريخ انتهاء الصلاحية بعد 9 أشهر، أو 270 يومًا، اعتبارًا من 1 فبراير/شباط 2022.

وذكرت شبكة "CNN" الأميركية أن الشهادة ستكون صالحة لمدة 9 أشهر منذ إعطاء آخر جرعة من الدورة الأولية للقاح، مبينة أن فترة الصلاحية لا يمكن تقصيرها أو تمديدها، معلقة: "فترة قبول واضحة وموحدة لشهادات التطعيم ستضمن استمرار تنسيق إجراءات السفر".