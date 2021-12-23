شكرا لقرائتكم خبر عن 28 % من إصابات كورونا بإيطاليا ترجع لـ «أوميكرون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية الإيطالية عن قرابة 44 ألف و600 إصابة بفيروس كورونا اليوم الخميس، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ أن ضربت الجائحة البلاد.

وكان الرقم القياسي السابق أقل من 41 ألف إصابة، فيما تم تسجيله في الثالث عشر من شهر تشرين ثان/نوفمبر العام الماضي، حيث سجل المسؤولون أيضا 170حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس.

وأُجري المزيد من الاختبارات قبل حلول عطلة عيد الميلاد، حيث اعلنت وزارة الصحة عن 900الف اختبار اليوم الخميس، لافتة إلى أن عدد النتائج الإيجابية تراوح من 6ر3%إلى 9ر4%.

وتطبق إيطاليا قواعد تتطلب أن يقدم الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد الفيروس أو تعافوا منه دليلا على اختبار نتيجته سلبية، لممارسة حياتهم مثل استخدام وسائل النقل العام، كما أن هناك حاجة لاختبارات سلبية أيضا لدخول أماكن مثل المتاحف.

وذكر المعهد الوطني الإيطالي للصحة ( أي إس إس )ـ إن تقديراته الأولية تشير إلى أن 28% من كل الحالات الجديدة في البلاد ترجع لسلالة أوميكرون، موضحا أن الحالات ترتفع بسرعة وأن من المحتمل أن تصبح أوميكرون السلالة المهيمنة في إيطاليا.