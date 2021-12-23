شكرا لقرائتكم خبر عن ميانمار تتوقع استلام 18 مليون جرعة لقاح قبل نهاية يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الصحة في ميانمار ثهت خاينج وين، أن بلاده تتوقع استلام شحنات إضافية تبلغ 18 مليون و400 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) من أربع بلدان قبل نهاية كانون ثان/ يناير 2022، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ونقلت بلومبرج عن الوزير قوله، إن الحكومة ستحصل على 13 مليون و400 ألف جرعة من لقاح أسترازينكا تم شراؤها من الهند، ومليوني جرعة من لقاح كوفاكسين تبرعت بها مؤسسة ساساكاوا اليابانية، ومليون جرعة من لقاح كوفاكسين تبرعت بها الهند، ومليون جرعة من لقاح سينوفاك تبرعت بها الصين بحلول نهاية هذا الشهر، ومليون جرعة من لقاح سبوتنيك لايت تم شراؤها من روسيا الشهر المقبل.

وقالت بلومبرج، إن ميانمار سجلت 276 حالة إصابة جديدة من الفيروس الفتاك اليوم الخميس، ليصل مجموع حالات الإصابة حتى الآن 529 ألفا و 114 شخصا كما سجلت 7 حالات وفاة جديدة ليصل مجموع الوفيات حتى الآن 19 ألفا و242 حالة وفاة.