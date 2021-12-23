انت الان تتابع خبر بعد تسجيل 5 إصابات بأوميكرون.. دولة عربية ترفع حالة التأهب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رصدت تونس، خمس إصابات جديدة بمتحور أوميكرون سريع الانتشار، بعد أن كانت البلاد قد سجلت إصابة واحدة بالمتحور في بداية الشهر الجاري.

