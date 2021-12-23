رائد فضاء إماراتي يفجر مفاجأة بشأن رحلته لمحطة الفضاء

وجاء إعلان المنصوري خلال زيارته معرض "إكسبو 2020 دبي"، حيث تجول في بعض الأجنحة، وقدم العديد من الأعلام الوطنية التي رافقته خلال مغامرته إلى الفضاء.

وقال المنصوري: "فكرت في الكثير من الأشياء التي يمكنني القيام بها لتمثيل الدول المختلفة، لكن لا شيء يضاهي اصطحاب أعلامها. فالعلم يمثل تقاليد البلاد وأفكارها... عندما أعيد الأعلام لمختلف الدول والأجنحة، أرى سعادة شعوبها وفخرهم".



وأضاف: "كانوا سعداء للغاية، وهذا ما يهم... المهمة التي قمت بها وجهت رسالة قوية جدا للجميع، مفادها أن ما حققته الإمارات العربية المتحدة، وما فعلته على متن محطة الفضاء الدولية، هو أمر دولي، يمكن أن يحققه الجميع".