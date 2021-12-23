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إصابات كورونا تعود للارتفاع في دول الخليج العربي

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات تعود للارتفاع في دول الخليج العربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أظهرت بيانات وزارات الصحة، اليوم الخميس، أن إصابات فيروس كورونا بدأت تزيد مجددا في أنحاء دول الخليج العربية الست، بعد أشهر ظلت فيها على مستوى منخفض أو متناقص، وذلك مع انتشار المتحور أوميكرون من الفيروس في أنحاء العالم.

 

فمنذ الإعلان عن رصد أوميكرون أوائل شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري في دولة الإمارات، تشهد الدولة زيادة حادة في إصابات كوفيد-19، حيث سجلت اليوم الخميس 1002 إصابة مقارنة مع 68 إصابة في الثاني من كانون الأول/ديسمبر.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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