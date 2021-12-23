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الرؤية والإنجاز.. 5.1 مليار جنيه لمشروعات الهيئة العامة للاستثمار خلال 7 سنوات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت في جميع ربوع مصر يضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات الـ 7 الماضية.

وأوضح مدبولي أن الهدف من إطلاق كتاب "توثيق المشروعات القومية"، هو رصد كل جهد على مدار 7 سنوات، وأيضا تسجيل المشروعات المفترض تنفيذها على مدار 3 سنوات قادمة.

وينشر "الخليج 365" المشروعات التي تمت وجار تنفيذها في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال 7 سنوات، لعدد 42 مشروعا، بتكلفة بلغت حوالي 5.1 مليار جنيه.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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