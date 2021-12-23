الطقس غدًا.. صقيع وأمطار.. والحرارة 8 درجات في هذه المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الجمعة، ليسود طقس شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

الطقس غدًا.. نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء

قالت الهيئة في بيان لها، إن الطقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

وأشارت الهيئة، إلى إلى ظهور الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الطقس غدًا.. أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبا.

الطقس غدًا.. درجات الحرارة

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا 19 درجة، و11 درجة ليلا، والسواحل الشمالية 19 درجة نهارا، و11 ليلا، وجنوب سيناء 23 درجة نهارا، و15 ليلا، وشمال الصعيد 20 درجة نهارا، و8 درجات نهارا، وجنوب الصعيد 22 درجة نهارا، و9 درجات ليلا.