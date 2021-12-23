سفير اليابان ببغداد: العالم يتابع المشهد العراقي ويتطلع لحل الأزمة السياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ):

أشاد السفير الياباني ببغداد كوتارو سوزوكي، اليوم الخميس، بدور العراق الكبير في استقرار دول المنطقة، لافتا إلى أن بلاده مستمرة بدعم العراق في جميع المجالات.

وأكد سوزوكي - في بيان اصدره عقب لقائه رئيس تحالف الفتح هادي العامري في مكتبه ببغداد لسفير اليابان، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - أن العالم يتابع المشهد العراقي ويتطلع لحلحة الأزمة السياسية في الساحة العراقية، وفق الطرق الديمقراطية.

من جانبه، حذر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، من عدم استقرار العراق في حال عدم خروج القوات الأجنبية.

وثمن العامري الدور الياباني المهم في المنطقة، مثنيا على مواقف الحكومة اليابانية في دعم استقرار العراق وترسيخ المسار الديمقراطي فيه.