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الرؤية والإنجاز.. 95 مليار جنيه حجم مشروعات الري في 7 سنوات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق عن أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت في جميع ربوع مصر يضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات السبع الماضية.

وأوضح مدبولي، أن الهدف من إطلاق كتاب "توثيق المشروعات القومية"، هو رصد كل جهد على مدار 7 سنوات، وأيضًا تسجيل المشروعات المفترض تنفيذها على مدار الثلاث سنوات المقبلة.

وينشر الخليج 365 مشروعات وزارة الموارد المائية والري حيث بلغت المشروعات 2532 مشروعا خلال 7 سنوات بتكلفة 94.6 مليار جنيه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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