الكويت تستنكر بشدة استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم: إن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد، يستهدف المدنيين والمناطق المدنية، وأمن المملكة واستقرار المنطقة، يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم، لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.
وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.
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