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ألمانيا تسجل أول وفاة بمتحور “أوميكرون”

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

المانيا

أكد معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية في ألمانيا حدوث أول وفاة في البلاد نتيجة للإصابة بمتحور “أوميكرون” الجديد لفيروس كورونا، اليوم الخميس.

وقال المعهد إن المتوفى شخص عمره بين 60 و79 عاما.

وسجلت ألمانيا 810 إصابات بـ”أوميكرون” ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالمتحور سريع الانتشار إلى 3198 حالة في البلاد.

وحذر المستشار الألماني، أولاف شولتز، في وقت سابق من موجة خامسة من وباء فيروس كورونا قد تنجم عن انتشار متحور “أوميكرون”، وتكون أكثر شدة من الموجات السابقة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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