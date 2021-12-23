شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني» يطالب المجتمع الدولي بتصنيف الحوثي منظمة إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، إن إعلان تحالف دعم الشرعية، عن تدمير زورق مفخخ قبل تنفيذه هجوم إرهابي في البحر الأحمر، يؤكد استمرار محاولات مليشيا الحوثي، بإيعاز وتخطيط وتسليح إيراني، تنفيذ هجمات إرهابية وتهديد أمن السفن التجارية وسلامة خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وأوضح أن محاولات مليشيا الحوثي المتكررة لمهاجمة السفن التجارية وناقلات النفط انطلاقا من موانئ الحديدة، وأسلوب تنفيذ تلك العمليات عبر الزوارق المفخخة التي يتم التحكم بها عن بعد، تكشف عن عمل منظم يحمل بصمات الحرس الثوري الإيراني، ويستهدف حركة التجارة وأمن الطاقة وتهديد المصالح الدولية.

وأشار "الإرياني"، إلى أن هذه الأعمال تتسبب في أن الشعب اليمني يدفع ثمنا باهظا لهذه حيث يغذيها نظام طهران ضمن مساعيه لتلطيخ سمعة اليمن أمام العالم، وسلخه عن جواره الخليجي ومحيطه العربي، وتحويل الأراضي اليمنية إلى بؤرة للأنشطة الإرهابية ونشر الفوضى والعنف وتهديد المصالح الدولية والأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وثمّن "الإرياني" الجهود التي يبذلها تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية في تأمين حركة التجارة العالمية في أحد أهم الممرات الدولية، والتي تكللت بإحباط (٩٩) هجوم إرهابي حوثي باستخدام زوارق مفخخة، إضافة إلى تدمير الألغام البحرية التي زرعتها المليشيا بشكل عشوائي.

وطالب "الإرياني" المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسئولياتهم القانونية في مواجهة الأنشطة الإرهابية وحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والعمل على تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".