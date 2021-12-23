انت الان تتابع خبر شرط جديد للسفر في دولة مجاورة للعراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الإدارة في بيان لها اليوم الخميس، إنه لا يسمح بالسفر خارج البلاد للمواطنين الذين مضى عليهم 9 أشهر على تلقيهم الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى الكويت، واعتبارهم غير مكتملي التحصين ما لم يتلقوا الجرعة التعزيزية (التنشيطية)، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2 يناير 2022.وبالنسبة للقادمين إلى الكويت، فإنه لن يقبل أي راكب قادم إلا بعد تقديم شهادة فحص PCR سلبية تثبت خلوه من فيروس كورونا ، شرط أن تكون سارية المفعول لمدة 48 ساعة.

وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء الكويتي أنه لن يعدّ مكتمل التحصين ضد كورونا كل من مضى 9 أشهر على تلقيه اللقاح دون حصوله على الجرعة المعززة، وأقر جملة من الإجراءات تخص الوافدين.