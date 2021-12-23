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الكويت تشترط الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للسفر اعتبارا من 2 يناير المقبل

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اشترطت دولة الكويت تلقي الجرعة التعزيزية (الثالثة) من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، للسماح بسفر المواطنين، الذين مضى على تلقيهم الجرعة الكاملة تسعة أشهر، اعتبارا من 2 يناير المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الخميس، بيانا صادرا عن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قالت فيه إن تلقي الجرعة التعزيزية (الثالثة) من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، والمعتمد محليا، بات شرطا للسماح بسفر المواطنين ممن مضى على تلقيهم الجرعة الكاملة تسعة أشهر، وذلك اعتبارا من 2 يناير المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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